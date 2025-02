Ospite sul canale Youtube OCW, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha ripercorso la sua carriera in Serie A, non mancando di spiegare cosa significhi arbitrare un match delicato come Juve-Inter: "Storicamente c'è un accento mediatico maggiore sul derby d'Italia, per i trascorsi e il tifo - le sue parole -. Poi in queste squadre giocano giocatori fortissimi e velocissimi che ti mettono in difficoltà fisicamente. L'errore Cuadrado-Perisic? Che vuol dire vivere male un episodio? L'arbitro è abituato è convivere con l'errore, la resilienza è l'aspetto più importante nella formazione di un arbitro. Se vivi male l'errore, non puoi fare l'arbitro. Ma non puoi neanche viverla bene perché quegli errori sono come cicatrici, il segno rimane".