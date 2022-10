Si passa a parlare di serie tv. "La casa di carta mi è piaciuta molto. Per i film The Equalizer come il mio amico Denzel e John Wick. Mi piacciono di più i film d'azione o thriller. Il tempo libero lo passo coi miei figli. Nient'altro. Faccio anche molti video su TikTok con loro, in particolare con mia figlia. Normalmente non lo farei perché è molto piccola, ma piange se non registra qualche video con me. Lukaku? Anche lu balla bene, è appassionato di musica ma balla più il rap".