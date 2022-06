La Lega C di Nations League sta stretta alla Turchia, che ieri ha superato per 4-0 le Far Oer nel primo match del girone uno. Lo fa capire anche Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, che dopo il successo di Istanbul manda attraverso Instagram un messaggio chiaro e conciso sulle volontà della squadra di Stefan Kuntz: "Questo non è il nostro posto e faremo del nostro meglio per dimostrarlo. Grazie ai nostri fan che ci hanno supportato con tutto il cuore".