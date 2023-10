Arrivato anche ai microfoni di Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu esprime la propria voglia di scendere in campo domani per la gara di Champions League contro il Benfica: "Come sto? Bene... Ho sempre voglia di giocare, volevo esserci anche con la Real Sociedad ma alla fine non sono andato per un affaticamento. Ora non vedo l'ora di giocare davanti ai miei tifosi. Sappiamo cosa ci aspetta col Benfica, l'anno scorso non ho giocato ma conosco bene squadra e il tecnico Roger Schmidt che era il mio ex allenatore. Gioca con alta intensità, abbiamo preparato tutto bene. Domani vediamo".

Hai dato consigli su come non affrontare il Benfica?

"No, i ragazzi sanno già cosa li attende domani. Sono una squadra forte con tanta qualità, ma noi guardiamo solo noi stessi".

Che Inter dobbiamo aspettarci quest'anno? Si può ripetere una stagione Champions come l'ultima?

"Vedremo, ma guardiamo di partita in partita. In campionato è ancora presto, è lunga".

Pensavi un anno fa di diventare il regista perfetto?

"Sì, perché l'ho fatto un paio di volte in Nazionale. Ho aspettato un po' questo momento, mi piace giocare in questo ruolo. Quest'anno sono qui e sono contento".

Dove puoi crescere?

"Si può sempre crescere e migliorare. Poi sarà lo staff ad analizzare, ma credo di essere migliorato in fase difensiva in questi anni".

Con Thuram è cambiato il tuo modo di giocare? E ti aspettavi questo affiatamento con Lautaro?

"Già hanno lavorato bene in preparazione, tutti quelli nuovi hanno fatto un grande lavoro e questo si vede. Marcus sta facendo un bel lavoro come Arnautovic e Sanchez, siamo una squadra completa e tutti sono importanti. Anche per il turnover? Vediamo, io però preferisco giocare".