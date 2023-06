Padrone di casa a Istanbul, Hakan Calhanoglu, capitano della nazionale turco, è convinto che i tifosi del posto si schiereranno per lui e l'Inter nella finale di Champions League contro il City in programma domani all'Ataturk: "Questa cosa mi dà più forza e fiducia - ha spiegato Calha a Sportmediaset -. Sono contento di essere nel mio Paese, speriamo di fare una grande partita domani".

In tanti danno il City favorito, questa cosa vi alleggerisce?

"Lo so che tutti dicono così, va bene così. Guardiamo solo a noi, non è una caso se siamo qui in finale. Abbiamo dimostrato con ogni avversario, dominando anche tante partite. Noi domani andremo in campo senza paura".

Tutto è partito da un tuo gol al Barcellona, come finisce domani?

"Vedremo domani, mi conoscete. A me non piace parlare prima della gara, ci vediamo dopo la finale".