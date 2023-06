"Sono emozionato, giocare la finale a Istanbul per me è speciale. Ho questa occasione e la voglio sfruttare". Parola di Hakan Calhanoglu, pronto a giocarsi la Champions League nella sua Turchia: "Siamo preparati bene per domani, sarà dira ma siamo mentalmente pronti a soffrire - dice a Inter TV -. E anche a loro non la renderemo facile, dovremo essere pronti e stare attenti senza dimenticare che arrivare qua non è stato facile: vuol dire che abbiamo dimostrato qualcosa di importante. Dopo 13 anni siamo in finale, dobbiamo essere orgogliosi di noi. Poi domani vedremo come sarà la partita".

Quando hai capito di andare in finale?

"Dopo il Barcellona ho sentito qualcosa nel cuore, sentivo che potevano fare qualcosa di grande. Da lì abbiamo vinto tante partite e oggi parliamo della finale di domani. Spero che domani possiamo vincere per regalare qualcosa di importante".

Dimarco ha detto "per noi è un sogno, per loro un'ossesione". Sei d'accordo con lui?

"Sono d’accordo con lui, ha detto una cosa giusta ma abbiamo già regalato qualcosa di importante. Passare contro il Milan è stato importante, poi domani ci godiamo l'atmosfera e vedremo come andrà".