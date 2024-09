Poco prima del calcio d’inizio della sfida contro l’Udinese, Hakan Calhanoglu arriva anche in postazione DAZN per la consueta presentazione del match:

Oggi quanto conta rimettersi sulla strada giusta?

“Dopo il derby abbiamo un carico diverso, sappiamo che fa male però sappiamo anche che sarà dura oggi. Ci siamo preparati bene, abbiamo pedalato tanto e ho fiducia nei miei compagni”.

Una sconfitta può fare bene?

“Dopo il derby serve rialzarci, noi ci siamo preparati già dal giorno dopo. So che fa male perdere il derby dopo sei vittorie perché volevamo dedicare la vittoria ai tifosi. Non ci siamo riusciti, il Milan ha vinto meritatamente ma sappiamo di essere forti e dobbiamo dimostrarlo”.

C’è stato bisogno di parlare come gruppo?

“No, parliamo meno e lavoriamo di più. Non siamo abituati a perdere queste partite, ci può stare ma ci siamo allenati bene, con la cattiveria e la faccia giusta. Ora dimostriamolo in campo”.