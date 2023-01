"Il nostro atteggiamento è stato uguale alla Supercoppa, ma oggi abbiamo trovato una squadra forte che gioca bene ed è stato difficile prenderli". Lo dice Hakan Calhanoglu, intercettato da DAZN subito dopo il triplice fischio di un amaro Inter-Empoli. "Alla fine abbiamo preso un rosso ed è stato più difficile per noi vincere la partita - aggiunge il turco -. Il nostro atteggiamento sarà sempre uguale. Mi dispiace per i tifosi che ci hanno dato una grande mano, ma noi non abbiamo dato qualcosa indietro.