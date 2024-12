Si avvicina la conclusione del 2024 ma l'Inter giocherà ancora sabato 28 dicembre contro il Cagliari. L'ultima gara dell'anno solare in una trasferta sarda da non fallire. Il 2025 inizierà con la sfida di Supercoppa contro l'Atalanta, per poi proseguire praticamente ogni tre giorni tra le gare con Venezia, Bologna ed Empoli. Tra il 22 e il 29 gennaio anche i due impegni di Champions League contro Sparta Praga e Monaco, inframezzati dal confronto di campionato contro il Lecce. Impegni fitti e un gennaio fortemente indicativo delle prestigiose ambizioni nerazzurre. Poi febbraio inizia col botto: ebbene sì, con il derby di Milano (2 febbraio).