Per non perdere la memoria di quel che fu, oggi e domani in prima tv su History Channel (canale 411 di Sky), alle ore 21, va in onda 'Calciopoli - Anatomia di un processo', documentario realizzato da Standy By Me per A+E Networks Italia, prodotto da Simona Ercolani, scritto da Antonio Plescia, a cura di Lorenzo De Alexandris; il produttore esecutivo è Fabrizio Forner, regia di Emanuele Pisano.

Vengono ripercorse per la prima volta tutte le tappe sul procedimento penale, dall'inchiesta napoletana al processo. Tra le testimonianze quella del pm Giuseppe Narducci, Gianfelice Facchetti, Paolo Bergamo, i legali di Luciano Moggi (l'ex d.g. della Juve compare nelle immagini di repertorio e negli audio delle intercettazioni), Ivan Zazzaroni.