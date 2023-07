Marcelo Brozovic potrebbe non essere l’unica partenza in casa Inter, che valuta un’altra cessione eccellente per finanziare il calciomercato in entrata. Il sacrificato potrebbe essere André Onana, per il quale si sono mosse squadre prestigiose come il Manchester United e il Chelsea, oltre all’Al-Nassr. Secondo i betting analyst di Snai, per sostituire il camerunense è testa a testa tra Keylor Navas e Anatolij Trubin, proposti rispettivamente a 2,50 e 3: due profili opposti, dato che nel primo caso si tratta di un portiere esperto in esubero dal PSG e, nel secondo, di un giovane in rampa di lancio dopo ottime stagioni allo Shakhtar Donetsk, per cui molto dipenderà dalla strategia della dirigenza nerazzurra.

Tra gli altri possibili candidati spunta Juan Musso, che però rappresenta un’alternativa complicata, dato che l’Atalanta ha già fatto partire Marco Sportiello direzione Milan: il passaggio dell’argentino all’Inter si gioca a quota 4. Ancora più lontani i nomi di Giorgi Mamardashvili del Valencia e Yann Sommer del Bayern Monaco, entrambi proposti a 5.