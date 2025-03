Anche Emanuele Calaiò ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto. Ecco le parole dell'ex punta del Napoli.

L’ultimo Lukaku le ha trasmesso ottimismo.

"Quando sta bene, sposta i valori. E in queste due ultime partite ha dimostrato di essere entrato in condizione".

È uno scudetto per tre?

"E il Napoli deve guardarsi soprattutto dall’Atalanta, che ha ricominciato a giocare su livelli deliziosi. Lo 0-4 alla Juve è un avviso alla concorrenza. Domenica ne sapremo di più, può succedere qualsiasi cosa, che il Napoli scappi o anche che sia lassù con Atalanta e Inter. Ma il calendario, in prospettiva, sembra alleato degli azzurri: Inzaghi ha troppe gare e Gasperini, in sequenza adesso, una serie di sfide terribili".

Cosa peserà nel finale?

"La leggerezza, la condizione atletica, l’organizzazione, il recupero degli infortunati".