Riccardo Calafiori è sempre più vicino a indossare la maglia dell'Arsenal dopo l'ottima stagione vissuta con la maglia del Bologna. Una notizia che Ciro Capuano, ex difensore dei felsinei, accoglie con un pizzico di amarezza, in quanto avrebbe preferito vedere il giocatore ex Roma rimanere in Italia: "Speravo di no sinceramente, perché è uno dei pochi italiani di livello rimasto ancora in Serie A. Purtroppo stiamo avendo un declino e non sono io a dirlo, ma sono i dati e i risultati a parlare. Avrei preferito che un giocatore del genere potesse andare alla Juventus o all’Inter, insomma che restasse in Italia. Invece c’è l’Arsenal e per quanto la Premier sia uno dei campionati più belli del mondo, mi dispiace", afferma a TAG24.