L'indebitamento dell'Inter è in calo. Secondo il bilancio approvato quest'oggi, i debiti ammontano ad Euro 734.822 migliaia al 30 giugno 2024, contro gli 807.378 migliaia registrati al 30 giugno 2023. La voce risulta in calo principalmente per il decremento dei debiti verso soci per finanziamenti, verso fornitori e dei debiti tributari, parzialmente compensato dall’incremento degli altri debiti per l’accantonamento dei premi maturati per competenza dai tesserati e dal personale dipendente legati agli obiettivi stagionali raggiunti, e dei debiti verso enti settore specifico direttamente correlato all’andamento della campagna trasferimenti calciatori estiva. Relativamente ai debiti verso soci per finanziamenti, essi sono pari Euro 34.295 migliaia al 30 giugno 2024, di cui Euro 3.000 migliaia relativi alla quota capitale, che si riferiscono ai versamenti a titolo di finanziamento fruttifero sottoscritti con la società controllante Grand Tower S.à.r.l., oltre che agli interessi maturati ma non ancora liquidati alla data del 30 giugno 2024.

Passando a quelli che sono gli enti del settore specifico, questi sono in aumento di 34.647 migliaia rispetto al 30 giugno 2023. Il saldo è composto da: debiti verso società calcistiche nazionali per Euro 87.204 migliaia, debiti verso società calcistiche estere, inclusi i contributi di solidarietà, per Euro 36.786 migliaia, fatture da ricevere per l’acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, inclusi i contributi di solidarietà, per Euro 4.031 migliaia, debiti verso factors per Euro 3.929 migliaia e debiti verso LNPA per Euro 226 migliaia. Tra le singole squadre, il Sassuolo 'avanza' 33,8 milioni di euro, mentre il Bayern Monaco vanta un credito verso i nerazzurri per quasi 22 milioni.