Urbano Cairo, presidente del Torino, è il protagonista dell'intervista odierna di GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone'. Tanti i temi toccati dal numero uno granata, tra campionato e momento del calcio italiano. A proposito della sua squadra, Cairo evidenzia l'exploit di Perr Schuurs, arrivato per raccogliere la pesante eredità di Bremer: "Se tieni Bremer, non compri Schuurs. Eppure l’ha sostituito bene. O Praet e Miranchuk, Brekalo e Vlasic, è difficile tenere tutti. Non vengono per fare la panchina. Un voto alla nostra stagione? Prima di darli, vediamo le prossime dodici gare che saranno molto importanti. Aspettiamo, ma è un voto positivo perché è bello che tanti giovani crescono o giocatori che in passato non avevano fatto bene e si stanno rilanciando: penso a Karol Linetty, ad esempio. E’ un mix di giovani dal 2000 in su e più esperti che in una squadra sono sempre importanti. Un sette? Sì dai, anzi 7+".