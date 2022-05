Urbaino Cairo, numero uno del Torino, a margine dell'evento nel ricordo del Grande Torino al Cimitero Monumentale, si è soffermato a parlare di Bremer. Il difensore brasiliano resta uno degli obiettivi di mercato dell'Inter.

"Bremer è con noi da 4 anni, quando è arrivato non era il Bremer di oggi - le sue parole -. Mazzarri è stato un grande maestro per lui, poi è riuscito grazie alle sue capacità a crescere molto. E' un giocatore che non molla mai, si impegna sempre e lavora ogni giorno. Quest'anno ha annullato tutti gli attaccanti, è stata un'annata speciale per lui".