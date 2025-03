Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Luigi Cagni ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A:

Nella corsa Scudetto l'allenatore che ha qualcosa in più chi è?

"Parliamo di uno che allena da 4 anni di fila la stessa squadra, invece l'altro è al primo anno con una squadra come organico non all'altezza dell'Inter. Se non hai tutti gli elementi a disposizione poi come ha avuto Conte, poi vincere diventa difficile".