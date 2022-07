L'italo-argentino Franco Carboni è sempre più in pole position in casa Cagliari per il ruolo di terzino sinistro, al momento essenzialmente scoperto date le partenze di Dalbert e Charalampos Lykogiannis. Secondo L’Unione Sarda, il ragazzo Campione d'Italia Primavera con l'Inter di Cristian Chivu si trova in patria ad ultimare le vacanze estive ma avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in rossoblu. Nei prossimi giorni il giocatore tornerà in Italia e scioglierà definitivamente le riserve sul suo futuro.