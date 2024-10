Gara sulle montagne russe in terra sarda: alla fine il Cagliari batte 3-2 il Torino con una rimonta davvero sensazionale. Viola porta avanti i sardi, poi Sanabria e Linetty ribaltano parzialmente il risultato. Ma la caparbietà degli uomini di Nicola si concretizza con Palomino e l'autogol di Coco, decisivi per l'economia dell'incontro.