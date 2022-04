Era ottobre quando Cafu parlando del Milan in un'intervista alla Gazzetta associava alla squadra di Pioli la parola scudetto. Cinque mesi dopo l'ex terzino rossonero ha ricevuto piena conferma della sua analisi autunnale. "Le mie valutazioni - ha spiegato Cafu in una nuova intervista alla rosea - nascevano dal fatto che vedevo già allora come giocava e l'avevo messo in relazione con la difficoltà del campionato italiano. Avevo visto cose molto belle e quindi ritenevo il Milan un candidata molto seria per il titolo. Ora lo sta confermando: la possibilità di vincere lo scudetto si è alzata parecchio, continuando di questo passo". I discorsi rimangono aperti, visto l'inseguimento di Napoli, Inter e Juventus. "Una percentuale? Beh, otto giornate sono ancora tante, ma direi un buon 50 per cento. Sono ottimista perché vedo una squadra molto concentrata, cosciente di ciò che occorre fare per vincere lo scudetto. Quando osservo i giocatori, vedo che sono ben consapevoli che questo può essere l’anno buono. E poi ora come ora hanno il grande vantaggio di non dipendere da nessuno all’infuori di loro stessi".