Intervistato da Radio 1, nel corso della trasmissione 'Un Giorno da Pecora', il filosofo Massimo Cacciari ha analizzato il momento vissuto dal Milan, squadra per cui fa il tifo: "Il Milan non mi è mai sembrato una squadra forte - ha esordito -. Anche quando vinceva era precaria, non è certo forte come Napoli e Inter, i rossoneri sono troppo leggeri fisicamente. Mi aspettavo la sconfitta contro la Lazio, non mi sorprende. Lo Scudetto lo scorso anno è stato vinto per caso: siamo una squadra da Coppa Uefa, nemmeno da Champions. Pioli non c'entra nulla, sono i giocatori che a parte due o tre sono molto mediocri, e comunque molto leggeri nei contrasti", ha concluso.