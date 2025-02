Cristiano Zanetti, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Inter, ha presentato la gara ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Penso che sia una partita che partirà subito forte perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti e perché l'Inter ha bisogno di vincere perché il Napoli sta andando forte. Sarà una gara spettacolare, non chiusa perché il pareggio non serve a nessuno".

Quanto influirà lo stato d'emergenza che vivrà stasera la Fiorentina tra gli assenti a causa mercato e gli infortunati?

"Se fossi tifoso della Fiorentina non punterei tanto sul risultato perché già di norma sarebbe una partita complicata. Punterei più sulla prestazione perché la Fiorentina deve costruire la sua strada tramite le prestazioni. Con un'emergenza come quella di stasera il risultato conta poco, io sarei già contento di una grande prestazione. Poi se arrivano dei punti, tanto meglio".

Il gioco sulle fasce sarà decisivo ai fini del risultato?

"Credo che gli attaccanti dell'Inter siano tutti giocatori importanti. Cercherei di fermare soprattutto Lautaro e Thuram davanti".

Cosa pensa degli acquisti di Zaniolo e Fagioli?

"Due ragazzi giovani, uno che arriva da un infortunio. Hanno fatto due ottimi acquisti."