Un San Siro nel cuore del Qatar? Sembra impossibile, eppure accade anche questo in questi Mondiali. Il quotidiano La Repubblica riporta la curiosa notizia: di fronte al Khalifa Stadium, l'unico impianto che il Qatar non ha costruito da zero per questa Coppa del Mondo, c'è infatti una riproposizione della copertura dello stadio Giuseppe Meazza, costruita dal Mall, un grande magazzino nei dintorni dell'impianto, per attirare la clientela: l'opera si trova nel parcheggio del Gondolania Theme Park, un lunapark in miniatura situato all'interno del centro commerciale.