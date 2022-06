Ruben Buriani, ex giocatore di Milan e Monza, approva l'arrivo in Brianza di Andrea Ranocchia, svincolato dall'Inter. Questo il suo parere per Tutto Mercato Web: "Per la carriera e le squadre in cui è stato Ranocchia è un acquisto valido per il Monza, squadra neopromossa che ha bisogno di esperienza. Fisicamente avrà da lavorare, quando sei reduce da una stagione in cui non hai giocato è così, però certamente i dirigenti hanno vagliato tutto. Può dare fiducia ad un reparto in cui non tutti hanno fatto la Serie A”.