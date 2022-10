Intervenuto a margine del Premio Scopigno, l'ex capitano della Juventus, Gianluigi Buffon ha risposto anche a proposito di Paulo Dybala, costretto al riposo forzato per via della lesione al quadricipite femorale della coscia destra che lo terrà fuori dal campo tra le quattro e le otto settimane, tornando sulla scelta di mercato fatta quest'estate: "Gli mando un grandissimo abbraccio e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo. Sono sicuro che avesse bisogno di una nuova sfida, e ha scelto quella più bella per lui. Sono convinto che sia felicissimo. Spero che si metta in sesto per il Mondiale".