In occasione dell'ultima uscita all'Allianz Stadium di Paulo Dybala con la maglia della Juventus, il suo ex compagno Gigi Buffon affida ai propri profili social il suo messaggio di buona fortuna per la Joya: "Abbiamo difeso gli stessi colori. Abbiamo indossato la stessa maglia e la stessa fascia. Abbiamo provato le stesse emozioni e gioito per tante vittorie insieme. Paulo, buona fortuna per il tuo futuro". Futuro che potrebbe essere tinto del nerazzurro dell'Inter.