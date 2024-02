Ospite di di Gianluca Gazzoli, Gianluigi Buffon con un flashback lungo 26 anni è tornato con la mente a un Parma-Inter 1-0 passato alla storia per un suo rigore parato a Ronaldo il Fenomeno: "Mi ricordo che una tifosa mi regalò la maglia di Superman e pensai, scherzando, di metterla perché c'era bisogno di un superportiere - le parole dell'ex portiere della Nazionale italiana -. Siamo 1-0, poi c'è un rigore per l'Inter e batte Ronaldo. Riesco a pararlo, per cui il Tardini esplode di gioia.

Mentre la palla era ancora in campo, preso dall'esaltazione, lascio la porta e mi metto sui tabelloni per esultare insieme ai tifosi. Questo ti fa capire come ero io, uno che voleva cavalcare le emozioni. A fine partita, regalai la maglia ai tifosi e rimasi con quella di Superman".