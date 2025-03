Presente ad un incontro con gli studenti di Sport Managment della Luiss Business School a Roma, Gianluigi Buffon, pizzicato a margine dell'evento, ha parlato anche della lotta scudetto e di Antonio Conte, suo ex mentore: "Io lo avevo detto prima dell'inizio del campionato, con Conte il Napoli sarebbe arrivato primo o secondo a prescindere dalla squadra. Adesso sarà dura per chi deve confrontarsi con Antonio in questo finale. Comunque vada un campionato con una corsa a tre squadre non si vedeva da tanto tempo, perciò godiamocela" ha riportato il Corriere dello Sport.