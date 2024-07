Tajon Buchanan è uscito dalla sala operatoria, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico alla tibia, infortunata in allenamento con la Nazionale canadese. Ieri, racconta il giornalista di TSN Sport Matthew Scianitti, l'interista ha ricevuto la visita di alcuni compagni e del ct Jesse Marsch, che giovedì lo aspetta nell'hotel dove alloggia la squadra. Nel caso in cui il Canada dovesse andare avanti in Copa America, l'ex Bruges, stando al selezionatore, viaggerà con la squadra verso New York/New Jersey.