Fresco di risoluzione contrattuale con l'Ascoli, Christian Bucchi parla ai microfoni di Tutto Mercato Web lodando le prestazioni dell'Inter di Simone Inzaghi: "È straordinaria. Sta facendo un ottimo percorso con Inzaghi, la società non ha mai traballato davanti alle critiche”.

Sul suo addio al club marchigiano Bucchi aggiunge: "L’ho fatto per più motivi. L’Ascoli sta attraversando un momento di difficoltà in campionato e non volevo gravare sugli equilibri. In più posso avere la possibilità di valutare diverse soluzioni. Se capitasse qualcosa che mi piace potrei affrontarla in libertà”.