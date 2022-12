Lautaro Martinez, lontano dal Toro visto durante la Coppa America, sembra stia vivendo un momento di appannamento proprio nel momento meno opportuno, ovvero durante la coppa del Mondo del Qatar. A difendere l'attaccante dell'Inter è l'ex calciatore della Fiorentina Daniel Bertoni che a La Stampa dice: "Il Mondiale è racchiuso in pochi settimane, molto dipende da come ci arrivi: c'è chi vive momenti straordinari e chi accusa cali fisici o psicologici. Il valore non si discute e c'è sempre un'opportunità nuova per svoltare".