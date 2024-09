Lo chef Bruno Barbieri, tifoso di Bologna e Inter, ha questa sera un doppio impegno in Champions League. Intervenuto a Sky Sport, Barbieri ha parlato della possibile assenza dai titolari di Lautaro Martinez a Manchester: "Mi pare di capire che Lautaro abbia qualche problema fisico. Ma il fatto che l'Inter sia abituata alla Champions League, a differenza del Bologna che non gioca la coppa da 60 anni, porterà a non avere problemi se giocherà da Inter".

Barbieri ha anche un ricordo di Totò Schillaci: "Giocatore bravissimo, che ci ha fatto sognare e che non dimenticheremo mai. È triste pensare che ci abbia lasciato così giovane ma ci ha lasciato un bel ricordo. Era quel giocatore che entrava e segnava, dispiace tantissimo. Le italiane in Champions devono giocare anche per lui e per il suo ricordo".