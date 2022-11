"Già quando ero in Russia avevo avuto l'opportunità di venire in Serie A, ma ho fatto altre scelte. Così, quando ai tempi del Fenerbahçe c'è stata di nuovo questa possibilità, ho deciso di coglierla perché il calcio italiano è un'esperienza da fare. Da voi ho imparato tante cose che non avrei saputo se non avessi giocato in Serie A". Il racconto è di Bruno Alves, ex difensore portoghese (ora direttore sportivo dell'AEK Atene) che a microfoni di Calciomercato.com ricorda il suo sbarco in Sardegna nel 2016 per indossare la maglia del Cagliari.