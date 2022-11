La Federcalcio croata ha messo ieri in risalto la prestazione di Marcelo Brozovic a livello di corsa contro il Canada: il centrocampista dell'Inter ha infatti coperto una distanza di quasi 14 chilometri in campo, risultando di gran lunga il top nella speciale statistica. Davanti a questa notizia, Dejan Lovren, suo compagno di Nazionale, ha voluto fare una precisazione importante: "Brozovic ha mangiato delle fette di torta come spuntino. Se ci fossero stati salame e formaggio, sarebbero stati 14,5 chilometri".