Come detto, Marcelo Brozovic è stato nominato miglior giocatore della sfida tra Viktoria Plzen e Inter, una piacevole abitudine per il centrocampista croato che più di una volta ha ricevuto il riconoscimento la scorsa stagione. Nel posare per la consueta foto di rito col piccolo riconoscimento, Brozovic ha dovuto fare i conti con un piccolo imprevisto, vista la presenza di un 'intruso': nello scatto, infatti, si è inserito Nicolò Barella che ha colto l'occasione per fare un po' da disturbatore al suo amico fraterno...