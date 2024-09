Intervenendo ai microfoni di Italpress, l'ex calciatore e allenatore Christian Brocchi ha tessuto le lodi dell'Inter e per la sua strategia di rafforzamento: "Di solito a inizio campionato ti stupiscono squadre che devono lottare per la salvezza. L'Inter conferma la sua forza, ha uno zoccolo duro importante e l'errore delle big è quello di cambiare troppo. In realtà per vincere serve uno zoccolo duro e intorno aggiungere le pedine che servono. L'Inter lo sta facendo, lo ha sempre fatto in questi anni e i risultati sono dalla sua parte. Penso che nella lotta Scudetto l'Inter sia davanti alle altre ancora, ma spero che Milan e Juventus comunque, a differenza dall'anno scorso, riescano a dare un'impronta al campionato per renderlo più avvincente".