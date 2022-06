Raggiunto da MilanNews.it, Hans-Peter Briegel, ex difensore di Verona e Sampdoria, ha parlato dell'imminente arrivo di Romelu Lukaku per la sua seconda esperienza con la maglia dell'Inter: "L’Inter rimane sempre tra le favorite ma Lukaku da solo non ti fa vincere il campionato. Saranno fondamentali spirito di squadra e unità".