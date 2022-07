Come era ampiamente prevedibile, Ivan Juric ha deciso di escludere Gleison Bremer dalla formazione titolare del Torino che alle 18.30 scenderà in campo per sfidare in amichevole il Mladá Boleslav. Il brasiliano è a un passo dal trasferimento alla Juve dopo che Urbano Cairo, presidente dei granata, ha accettato l'offerta da 47 milioni di euro comprensivi di bonus preferendola a quella dell'Inter che aveva messo sul piatto 30 milioni, bonus e il cartellino di Cesare Casadei (valutato 7,5 mln di euro). Al posto dell'ex Atletico Mineiro, che ora deve trovare l'intesa per lo stipendio con i dirigenti bianconeri, giocherà Buongiorno con Zima e Rodriguez a suoi fianchi.