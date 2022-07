Intervistato da Tuttojuve.com Thiago Larghi, allenatore di Gleison Bremer ai tempi dell'Atletico Mineiro, ha parlato così del futuro del difensore, conteso da Inter e Juventus: "Ha disputato un grandissimo campionato nell'ultima stagione, per me questo è il momento giusto per poter andare in un top club come l'Inter o la Juventus. Onestamente lo vedrei bene in bianconero, l'atteggiamento e la mentalità sono all'altezza di una squadra la cui difesa è sempre stata tra le migliori del mondo. La Juve? Per lui potrebbe essere decisamente stimolante, la Juventus ha già messo a segno due colpi importanti e non credo abbia intenzione di fermarsi qui. Ho letto che è molto vicino all'Inter, ma se Gleison dovesse decidere di unirsi alla Juventus di certo renderebbe il reparto difensivo molto più forte".