Costretto a saltare le ultime due partite di campionato per un prblema alla caviglia, Gleison Bremer si affida ai social per mandare un messaggio ai tifosi granata in quella che potrebbe essere la sua ultima annata con la maglia del Torino: "Sfortunatamente la mia stagione è finita prima del previsto, ma sono sicuro di aver dato il massimo in ogni allenamento, in ogni partita - dice il brasiliano -. È stata la mia stagione migliore ma sono sicuro che riuscirò ad evolvere ancora di più nelle prossime".