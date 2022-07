Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve si è aggiudicata Gelson Bremer per 41 milioni di euro e altri 9 legati ad eventuali bonus. In caso di bottino pieno il brasiliano diventerebbe il secondo difensore più pagato di sempre in Serie A, dietro solo a De Ligt, acquistato nella stagione 2019/20 dalla Juve per 85 milioni di euro versati nelle casse dell'Ajax.