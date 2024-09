Roberto Breda ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni del sito NewsSuperscommesse. Di seguito il suo intervento: "Oltre che dell'Inter, credo il Napoli dovrà tenere conto della Juventus, senz'altro tra le favorite. Anche per Thiago Motta ci sarà tanto da lottare, ma lui sa bene che è stato chiamato per vincere il campionato già quest'anno. Non credo che non sappia cosa siano le pressioni, proprio perché è stato un calciatore ad alti livelli in club importantissimi, anche se da allenatore è differente. Ritengo che Inter, Juventus e Napoli siano le più accreditate per lo Scudetto e se lo contenderanno alla pari".