Il ct della Nazionale brasiliana Fernando Diniz ha reso noto l'elenco dei convocati per le prossime partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che vedranno i verdeoro opposti a Venezuela e Uruguay i prossimi 12 e 17 ottobre. Non è riuscito a strappare la chiamata il terzino dell'Inter Carlos Augusto, al quale Diniz ha preferito Caio Henrique e Renan Lodi. Manca anche il portiere Matheus Bento, sostituito da Lucas Perri.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Alisson (Liverpool); Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo);

Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco); Renan Lodi (Olympique Marsiglia); Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);: André (Fluminense), Gerson (Flamengo) Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Raphael Veiga (Palmeiras);Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Jesus (Arsenal).