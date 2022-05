Ad una giornata dalla fine del campionato, Ariedo Braida si dice sempre più fiducioso per la conquista dello Scudetto del 'suo' Milan, in questo momento a +2 dall'Inter seconda in classifica: "Ancora non è fatta, ma io già tre/quattro mesi fa avevo detto che avrebbe vinto il campionato - ricorda a Calciomercato.com -. Aspettiamo di vedere l'ultima giornata, ma mi auguro che ce la faccia".