Dopo aver festeggiato la storica promozione in Serie A della Cremonese, di cui è consigliere strategico, Ariedo Braida ieri si è goduto la rimonta del suo Milan a Verona: "Vittoria scudetto? Un pezzo di scudetto, non esageriamo - precisa l'ex dirigente rossonero -. Guai a festeggiare prima del tempo. Però devo dire che il Milan ha meritato la vittoria, non è mica semplice andare al Bentegodi, subire il gol avversario e rimontare. Bravissimi i rossoneri. Lottano per il titolo e devo dire che meritano di stare dove sono".