A margine delle premiazioni per la Hall of Fame della FIGC a Coverciano, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato alla stampa presente commentando l'andamento di questa Serie A e dicendosi entusiasta degli sviluppi: "Finalmente ci sono tante squadre che possono vincere. Le favorite sono l'Inter, il Napoli e la Juve. La Fiorentina? Tutto è possibile".

Come vede il calcio italiano?

"Stiamo migliorando, soprattutto nelle coppe. Dobbiamo proseguire su questa squadra e dobbiamo trovare giocatori forti. Bisogna saper giocare ma con la giusta mentalità. Il ritmo è importante, ho letto che Arne Slot dice che Federico Chiesa non ha ritmo per giocare, ma arrivava da un infortunio. L'aggressività è importante, bisogna che il nostro calcio di adegui a quello internazionale".