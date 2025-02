L'ex portiere Simone Braglia, in un'intervista esclusiva rilasciata a News.Superscommesse.it, ha parlato degli obiettivi stagionali del Milan e della possibilità di assistere all'euroderby agli ottavi di finale di Champions League qualora i rossoneri superassero il playoff contro il Feyenoord: "La Champions rende molto sul profilo economico. La stabilità finanziaria è il vero obiettivo, ma vale per tutte le società. Per quanto riguarda il profilo puramente sportivo, credo che il Milan abbia le possibilità di passare il turno. Sarebbe molto affascinante che si possa vedere all'orizzonte un derby di Milano agli ottavi di finale. Reputo che questa squadra, rinnovata con gli acquisti di gennaio, sia più orientata alla Champions piuttosto che al campionato, anche se quest'ultimo non va perso di vista, anzi".