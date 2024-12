L'ex portiere Simone Braglia, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato della lotta Scudetto, soffermandosi sulle big in vetta: "Credo che anche la forza dell'Atalanta e del Napoli ci siano, queste e l'Inter lotteranno fino alla fine, almeno fino a marzo-aprile. Non credo ci sarà un allungo dell'Inter. Calendario ora semplice per l'Inter? Ormai abbiamo capito che di semplice non c'è nulla, qualcosa per strada rischi sempre di perdere".