Interpellato dai colleghi di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della prestazione dell'Inter: "L'opinione pubblica ha la mente corta. Il migliore in campo in casa loro è stato Sommer, fa capire le potenzialità dell'avversario. Ok l'Inter ma ci sono anche gli avversari. Ha giocato poi la partita ruotando la rosa, perché può permetterselo. E per me può continuare a dire la sua in Champions. Può giocarsela con tutte. La consapevolezza raggiunta con la finale dello scorso anno si vede, sono gli altri a dover temere l'Inter".