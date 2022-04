Lì davanti qual è la meno imperfetta?

"Attualmente il Napoli. Perché è una squadra che ha una rosa importante, dove ognuno supplisce all'assenza dell'altro".

Il fattore che può fare la differenza in questa corsa a tre?

"I giocatori rappresentativi, che devono prendere ora in mano la squadra e portarla all'obiettivo. E ne vedo pochi in Serie A di giocatori di questo tipo. La vittoria dell'Inter è stata importante dal punto di vista emotivo, così come quella del Napoli a Bergamo. Credo che il Napoli, dal punto di vista societario, sia rimasto in silenzio. E forse è il segno che ha capito che il grande risultato può davvero arrivare".